Rusya, Sýrbistan'ý silahlandýrýyor

Rusya'da temaslarda bulunan Sýrbistan Baþbakaný Aleksandar Vuçiç, Rusya'nýn ülkesine 6 adet kullanýlmýþ MiG-29 model savaþ uçaðý hibe edeceði haberlerini doðrulayarak Rus ordusu tarafýndan verilen askeri araçlarýn Sýrbistan'ýn savunma kapasitesini önemli ölçüde artýracaðýný söyledi. Moskova'da yaptýðý açýklamada Rusya'nýn hibe edeceði savaþ uçaklarýnýn piyasa 600 milyon Euro deðerinde olduðunu ve Sýrbistan'ýn üstleneceði modernizasyon masraflarýnýn ise 180 ila 230 milyon Euro civarýnda olacaðýný söyleyen Vuçiç, “Rusya'nýn hediyelerinden sonra Sýrp ordusu eskisi gibi olmayacak” diye konuþtu. Rusya'nýn Sýrp ordusuna ayrýca 30 tank ve 30 askeri araç da hibe edeceðini duyuran Baþbakan Vuçiç, savaþ uçaklarýnýn modernizasyonu Rusya'da tamamlandýktan sonra gönderilebileceðini söyledi.

Rus Savunma Bakaný Sergey Þoygu ile görüþen Sýrbistan Savunma Bakaný Zoran Djordjeviç ise ülkesinin edineceði 6 muharip jet ile filosundaki MiG-29 sayýsýnýn 10'a çýkacaðýný ve Sýrbistan'ýn bölgedeki en modern filoya sahip olacaðýný ileri sürdü.