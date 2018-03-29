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Rusya, Skripal Krizi için İngiltere'ye yardımda bulunma teklifinde bulundu

İngiltere'de zehirlenen çift taraflı ajan Skripal'in soruşturmasına yardımcı olmak için Rusya İngiltere'ye teklifte bulundu.

  • star.com.tr
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İngiltere ve Rusya'ya çalışan Yuli Skripal'in zehirlenmesi ve Rus bürokratların başta ABD ve İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkeden sınır dışı edilmesiyle sonuçlanan casus krizinde Rusya'dan yeni bir hamle geldi.
 
İngiltere'nin Skripal Krizi'ni çözmeye odaklanmak yerine Rusya'yı suçlamasını ve ilgisiz davranmasını "olayın içinde İngiltere özel kuvvetleri olabilir" şeklinde yorumlayan Rusya, soruşturmaya yardım sağlamak için İngiltere'ye teklifte bulundu.
 
Rusya aynı zamanda Londra'dan tıbbi muayene ve raporların sonuçlarını talep ediyor.

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