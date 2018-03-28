Rusya: SSCB'den bu yana Kuzey Kutbu üzerinden Kuzey Amerika'ya ilk kez uçuş gerçekleştirdik
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus denizaltısavar uçaklarının Kuzey Kutbu üzerinden Kuzey Amerika'ya Sovyetler Birliği döneminden bu yana ilk askeri eğitim uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD, Kanada ve bir dizi AB ülkesinin Rusya'ya karşı ortak politika izlediği bir dönemde Moskova'dan askeri alanda önemli bir hamle geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda konuşan Şoygu, "Sovyetler döneminden bu yana Rus denizaltısavar uçakları Kuzey Kutbu üzerinden Kuzey Amerika'ya ilk kez uçuş gerçekleştirdi" dedi.
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