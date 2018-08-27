Rusya, Suriye kıyılarına 3 yeni gemi gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'ndan Amiral Grigoroviç ve Amiral Essen fırkateynleri Akdeniz'deki Rus donanmasına katılması için yola çıktı. Gemiler nihai güzergâhlarına varmadan önce yol üzerinde sahte düşman hedeflerini tespit ve izleme tatbikatı gerçekleştirdi. Bu gemilerin ardından aynı filodan Valentin Pikul isimli bir mayın gemisi de Suriye kıyılarına gitmek üzere gönderildi.

Öte yandan bu adım Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'ye karşı yeni bir bombardıman gerçekleştirme hazırlığında olduğu uyarısını yaptığı bir dönemde geldi.

İngiltere, ABD ve Fransa nisanda benzer bir bahaneyle Suriye'yi vurmuştu.

(Sputnik)