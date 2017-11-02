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Rusya, Suriye tasarısına ilişkin karar taslağı sunacak

Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM misyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar taslağı BM Güvenlik Konseyine sunulacak.

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Rusya’nın, Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan Birleşmiş Milletler(BM) misyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar taslağını bugün BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunacağı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahlanma Kontrol Dairesi Başkanı Mihail Ulyanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, BMGK'nın, önümüzdeki günlerde BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından oluşturulan ortak soruşturma misyonunun (JIM) görev süresinin uzatılmasını değerlendireceğini belirtti.

Rusya’nın da misyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar taslağını BMGK'ya bugün göndereceğine işaret eden Ulyanov, "Bu taslak, titizlikle yürüttüğümüz analizler sonucunda oluşturulmuş, JIM’in soruşturma gücünü arttıracak ciddi projedir." dedi.

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını talep eden karar tasarısını 24 Ekim’de 9. kez veto etmişti.

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