Rusya: Suriye'de 7 DEAŞ komutanı öldürdük Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda son 2 günde Suriye'de, Fırat Nehri'nin doğusunda biri militanların koordinasyonundan sorumlu olmak üzere 7 DEAŞ komutanının öldürüldüğünü söyledi.