Rusya: Suriye'de 7 DEAŞ komutanı öldürdük
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda son 2 günde Suriye'de, Fırat Nehri'nin doğusunda biri militanların koordinasyonundan sorumlu olmak üzere 7 DEAŞ komutanının öldürüldüğünü söyledi.
Gazetecilere konuşan Konaşenkov "Farklı düzeylerde 7 saha komutanı öldürüldü. Aralarından biri Fırat vadisindeki DEAŞ saldırı birliklerinin eylemlerini koordine eden Kazakistan asıllı Ebu İslam el Kazaki'ydi" dedi.
'304 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ'
Konaşenkov açıklamalarına "Son iki günde Rus Hava Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki DEAŞ grubunu imha etmeye devam etti. Bölgede 304 teröristin öldürüldüğü, 170'inin de yaralandığı doğrulandı" sözleriyle devam etti. (Sputnik)
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