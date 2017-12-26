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Rusya Suriye’de kalıcı olacak

Suriye’deki askeri varlığını kademeli bir şekilde azaltacağını duyuran Moskova yönetimi çark etti. Savunma Bakanı Şoygu, Hmeymim ve Tartus üslerinde kalıcı birlik oluşturmak için düğmeye bastıklarını söyledi.

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Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’deki Hmeymim Üssü’nü ziyaretinde duyurduğu ‘Suriye’den çekilme kararından’ vazgeçti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’deki Tartus ve Hımeymim üslerindeki birliklerin faaliyetlerine kalıcı olarak devam edebilmesi için çalışmaların başladığını bildirdi. Başkent Moskova’da düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan Şoygu, Tartus ve Hmeymim’de kalıcı olarak faaliyet gösterecek birlik yapılanmasını geçen günlerde onayladığını belirtti. Moskova ile Şam arasında yapılan 49 yıl vadeli askeri anlaşmayı onaylayan Rus parlamentosuna yasal destek için teşekkür eden Şoygu, kararın ardından çalışmalara vakit kaybetmeden başladıklarını duyurdu. 

PUTİN TALİMAT VERDİM DEMİŞTİ

Putin, geçen ay, açıklamada, Rus birliklerine Suriye’den çekilme talimatı verdiğini ifade etmiş ve “Rusya’nın Suriye’deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

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