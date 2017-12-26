Rusya, Suriye'de kalıcı birlik oluşturmaya başladı

Şoygu, başkent Moskova’da yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tartus ve Hımeymim’de kalıcı olarak faaliyet gösterecek birlik yapılanmasını geçen günlerde onayladığını belirtti.

Rus parlamentosuna, söz konusu çalışmalara verdikleri destek için teşekkür eden Şoygu, "Suriye'deki Tartus ve Hımeymim üslerindeki birliklerimizin faaliyetlerine kalıcı olarak devam edebilmesi için çalışmalara başladık." dedi.

Putin, geçen haftalarda, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.

Rus donanmasına ait Suriye’nin Tartus’taki deniz üssünün genişletilmesini öngören, Rusya ile Suriye arasında yapılan 49 yıl vadeli anlaşma da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından onaylanmıştı.

Anlaşmaya göre, Rusya’nın Tartus üssü Suriye'nin sivil ve idari yetkisinden tamamen muaf olurken Rusya bölgedeki ortak tesisleri de herhangi bir bedel ödemeden kullanabilecek.