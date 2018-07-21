Rusya, Suriye’deki askeri hava üssünde bir İHA düşürdüğünü duyurdu

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, Suriye’de Rusya tarafından işletilen Hmeymmim askeri havva üssünde bu akşam, terröristlere ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Tsigankov yaptığı açıklamada, İHA’nın askeri üsse herhangi bir zarar vermediğini kaydederek, “Rus hava üssü planlı bir modda çalışıyor” ifadelerini kullandı.