Rusya: Suriye'ye hava savunma sistemi göndermeye hazırız

Ozerov Sputnik'e demecinde şu ifadeleri kullandı: "Gerekli sayıdaki hava savunma sistemleri (Suriye'ye) öncelikli olarak gönderilebilir. Bir anlaşmaya varılması halinde Suriye'ye gereken hava savunma sistemlerini göndermemizde olağanüstü bir durum da yok. Zira Suriye teröristlerle savaş halinde. Rusya da ona bu konuda yardım ediyor."

Ozerov ayrıca, Suriye'ye hava savunma sistemi göndermelerinin uluslararası hukuku ihlal etmeyeceğini çünkü söz konusu sistemlerin savunma amaçlı silahlar olduğunu söyledi.

Ozerov'un bu açıklamaları, Esed'in, yeni hava savunma sistemleri konusunda Rusya'yla görüştüklerini duyurması ardından geldi.