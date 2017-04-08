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Rusya Suriye'ye savaş gemisi yolladı

Rusya, ABD ile yaşanan gerginlik sonrası Suriye'ye cruise füzeleriyle desteklenmiş fırkateyni Akdeniz'e yolladı.

  • Alaattin AYHAN / star.com.tr
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ABD'nin Suriye'deki askeri üssü vurmasının ardından Rus savaş gemisin dün Karadeniz'den Suriye'ye doğru yola çıktığı bildirildi. Rus devlet medyası, Amiral Grigoroviç isimli fırkateynin Suriye'nin Tartus kentinde bulunan Rus donanma tesisini ziyaret edeceğini duyurdu. Rusya, ABD'nin batı Suriye'deki Şayrat Hava üssüne saldırısı sonrasında Suriye'nin hava savunma güçlerini güçlendirmeye yardım sözü verdi.
 
Savaş gemisinde, sekiz adet Kalibr-NK cruise füzesi, bir adet Shtil-1 füze savunma sistemi, bir adet A-190 100-mm topçu sistemi, uçaksavar silahları ve torpido taşıyor. Ayrıca bir Ka-27 (veya Ka-31) helikopteri de üzerine inebiliyor.

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