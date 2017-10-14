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Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev'ın gafı Putin'i utandırdı

Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, Devlet Başkanı Vladimir Putin’i uluslararası skandala yol açabilecek “Endonezya’ya domuz eti yediririz” sözleriyle şok etti.

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Rusya tarım politikasının ele alındığı hükümet toplantısında konuşma yapan Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, “Bakın Almanya yılda 5.5 milyon ton domuz eti üreterek bu etin 3 milyon tonunu Çin, Endonezya, Japonya, Kore ve daha birçok ülkeye ihraç ediyor. Biz neden domuz eti işine girmeyelim. Rusya’nın uzak doğu bölgelerinde birçok besi çiftliği kurduk bile” dedi.

PUTİN DÜZELTTİ

Tkaçev’in sözlerinde sakıncalı bölümü yakalayan Putin, “Unutmayın, Endonezya Müslüman ülke. Onlara domuz eti satmaya kalkmayın” düzeltmesini yaptı.

Pot kırdığını anlayan Tkaçev “Yanlış söyledim. Güney Kore’yi kast etmiştim” dedi. Ancak Putin’in yanında oturan Başbakan Yardımcısı Arakadiy Dvorkoviç, Endonezya’ya domuz eti lafını uzatınca kendisini aşağılanmış hisseden Tkaçev, “Merak etmeyin domuz etini Endonezya’ya da yediririz” deyiverdi.

Tarım bakanını pot üzerine pot kırması üzerine Putin, elleriyle yüzünü kapatmak zorunda kaldı.

 

KAYNAKHÜRRİYET

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