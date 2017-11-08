Rusya Tarım Bakanlığı: Rus pazarına giren Türk domateslerin miktarı artırılmayacak

Rus basınına konuşan Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, Türkiye'den gelen domates miktarının henüz arttırılmayacağını ve böylece pazarda dengeyi sağlayacaklarını söyledi. Rus bakan Tkaçev, "Türk ürünlerinin kalitesine bakacağız. Şu an gelen domatesin, piyasadaki fiyatları ne kadar etkileyeceğini ve Rusya'daki domates üretimiyle etkileşimi üzerine bazı kararlar vereceğiz" dedi.

Rusya’nın 1 Kasım'dan itibaren domates ithalatına yönelik yasağı kaldırması ile Türk domatesi Rus pazarına girmeye başladı. Yıl sonundan önce 50 bin ton domatesin Rus piyasasına teslim edilmesi bekleniyor.