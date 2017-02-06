Rus Senatör Puşkov, Trump'ı Ukrayna "tuzağı"na karşı uyardı
Rusya Senatörü Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ı Ukrayna tuzağına karşı uyararak Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin Kiev'in kışkırtmalarına yenik düşmemesi gerektiğini söyledi.
Puşkov, resmi Twitter hesabından "Trump'ın Ukrayna tuzağından uzak olması gerekiyor. Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler Kiev'e ve onun kışkırtmalarına yenik düşmemeli" diye bildirdi.
Hatırlanacağı üzere Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko ile telefon görüşmesini yaptığını açıkladı.
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