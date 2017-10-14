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Rusya: Trump'ın İran anlaşması kararından üzüntü duyduk

Rusya'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmaya uyumluluğunu onaylamama kararından dolayı üzüntü duyulduğu belirtildi.

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Sputnik'te yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
ABD Başkanı'nın (Donald Trump) İran'ın nükleer programı konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) uyumluluğunu Kongre'ye onaylamama kararından dolayı üzüntü yaşıyoruz.
 
Rusya JCPOA'ya bağlılığını sürdürmekte, anlaşmayı korumaktadır ve anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirecektir. Tüm tarafları aynı davranışı sergilemeye davet ediyoruz.
 
Bu anlaşmanın büyük bir potansiyeli olduğunu ve gerekliliklerinin tamamının yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

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