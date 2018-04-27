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Rusya, Türk domatesine yönelik kısıtlamaları kaldırabilir

Rusya’nın, domates ithalatı için Türk şirketlere yönelik tüm sınırlamaları 1 Mayıs itibarıyla kaldırabileceği bildirildi.

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Rusya’nın, domates ithalatı için Türk şirketlere yönelik tüm sınırlamaları 1 Mayıs itibarıyla kaldırabileceği bildirildi.
 
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak garantiler doğrultusunda, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere, Türk şirketlerine yönelik domates ithalatı kısıtlamaların kaldırılabileceği belirtildi.
 
Açıklamada, domateslerin ithalatında şirket yerine bölge bazında karar verileceği kaydedildi.
 
Rusya, Kasım 2015’te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye’den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmıştı.

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