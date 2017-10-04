Rusya, Türkiye'den en az 50 bin ton domates alacak

Türkiye ile Rusya arasındaki domates krizi önümüzdeki yıldan itibaren bitiyor.

Rus haber ajansı Interfax'ta yer alan habere göre, Dvorkovich önümüzdeki yıldan itibaren domates ithalatına izin verileceğini açıkladı. Türkiye'den ithal edilecek miktar ise en az 50 bin ton olacak.

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların yakında kalkmasının beklendiğini söylemişti.