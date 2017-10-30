Rusya: Türkiye'nin çatışmasızlık bölgesine istikrar kazandırmasını umuyoruz
Astana görüşmelerine katılan Rus heyetinin başkanı Türkiye'nin İdlin hareketi hakkında açıklamalarda bulundu.
Astana'daki Rus heyetinin başkanı, Türkiye'nin İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine istikrar kazandırmasını umduklarını söyledi.
Rus haber ajansı Ria'nın haberine göre; Astana'daki Rus heyetinin başkanı, Türkiye'nin İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine istikrar kazandırmasını umduklarını söyledi
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