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Rusya: Türkiye'nin çatışmasızlık bölgesine istikrar kazandırmasını umuyoruz

Astana görüşmelerine katılan Rus heyetinin başkanı Türkiye'nin İdlin hareketi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Astana'daki Rus heyetinin başkanı, Türkiye'nin İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine istikrar kazandırmasını umduklarını söyledi.
 
Rus haber ajansı Ria'nın haberine göre; Astana'daki Rus heyetinin başkanı, Türkiye'nin İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine istikrar kazandırmasını umduklarını söyledi

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