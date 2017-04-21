ABD Rusya'dan Yehova'nın Şahitleri'nin faaliyetlerine serbestlik istedi

Toner, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Yüksek Mahkemesinin, Yehova'nın Şahitleri hakkında "aşırılıkçı organizasyon" olduğu gerekçesiyle ülke genelindeki faaliyetlerini yasaklamasını değerlendirdi.

Mark Toner, "ABD, Yehova'nın Şahitleri dahil olmak üzere, Rusya'nın dini azınlıkları hedef alması ve baskı yapmasından çok ciddi şekilde kaygı duymaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya'ya çağrıda bulunan ve terörle mücadele yasalarını gerekçe göstererek "barışçı azınlıkları" hedef almaması gerektiğine değinen Toner, açıklamasında, Yehova Şahitleri'nin faaliyetlerine getirilen yasağın kaldırılmasını istedi.

Rusya Adalet Bakanlığının Yehova'nın Şahitleri'nin yasaklanması için yaptığı başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, "aşırılıkçı organizasyon" olarak kabul ettiği grubun tasfiye edilmesi ve ülke genelinde yasaklanmasına hükmetmişti.

Kararda, Rusya'da Yehova'nın Şahitleri'ne bağlı 395 topluluğun faaliyetlerine derhal son verilmesi ve mal varlıklarına el konulması istenilmişti.

Yehova'nın Şahitleri'nin sözcüsü, karara itiraz edeceklerini ve konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacaklarını belirtmişti.