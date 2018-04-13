Almanya: Rusya üzerinde siyasi baskıyı artırmalıyız

Maas, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Duma'da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısına ilişkin İngiliz ve Fransız mevkidaşları ile iletişim halinde olduklarını ve Fransa'nın pozisyonunu desteklediklerini söyledi.

"Cevapsız bırakılmamalı"

Maas, Suriye'de kimyasal silah kullananların hesap vermesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kimyasal silahların tekrar tekrar yasa dışı kullanılması cevapsız bırakılmamalı." diye konuştu.

Suriye meselesinin Rusya olmadan çözülemeyeceğini belirten Maas, şunları kaydetti:

"Bu nedenle iletişim kanallarının kapatılmamasını söyledik. Ancak Ukrayna, Salisbury ve Suriye’de yaşananlara baktığımızda açık biçimde Rusya ile bağlantılı olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Batı'daki demokratik seçimlere müdahalede de Rusya'nın parmağı var. Buna da açık bir şekilde yanıt verilmesi lazım."

Maas, "Ruslar Esed’i koruyor. Buna daha fazla müsamaha gösteremeyiz. Rusya üzerinde siyasi baskıyı artırmalıyız. Rusya'nın politikasını değiştirmesi gerekiyor, aksi takdirde Suriye sorunu çözülemez." şeklinde konuştu.

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de birliğin finansal ve parasal geleceği, dış sınırların korunması ve serbest dolaşımın güvence altına alınması gibi farklı konularda Maas ile görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Almanya’daki koalisyon sözleşmesinin Avrupa’yla ilişkiler bölümüne dikkati çeken Juncker, “Bu alanda AB ve Almanya arasında hiçbir görüş ayrılığı olmadığını görüyorum. Aynı çizgide ilerliyoruz.” diye konuştu.

Dış ilişkiler konularında AB Konseyinde karar alma mekanizmalarına ilişkin de konuşan Juncker, Lizbon Antlaşması’nın “en iyi şekilde” kullanarak bazı konularda nitelikli çoğunlukla karar alınmasına ilişkin çalışılmalar yürütülmesi gerektiğine dikkati çekti.