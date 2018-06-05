Rusya ve Avusturya birçok anlaşmaya imza attı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sermaye, vergi gibi konularda birçok anlaşmaya imza attı.
- İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi. İki lider başkent Viyana’daki Hofburg sarayında gerçekleştirdikleri görüşmede birçok anlaşmaya imza attı. Gelir, sermaye vergi gibi konularda yapılan anlaşmanın Rusya Ekonomi Kalkındırma Bakanlığı ile Avusturya Ulaştırma bakanlığı arasında da bir protokol imzalandı.
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