Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya ve İran'dan Suriye zirvesi

Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ABD'nin Suriye bombardımanını görüştü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakiri ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye'ye hava üssüne yaptığı bombardımanı görüştü. 
 
İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki taraf yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye birliklerine gerçekleştirdiği saldırıyı ele aldılar ve bunu bağımsız bir ülkeye karşı agresif eylem olarak değerlendirdiler" denildi.
 
Rus haber ajansı RİA´da yer alan habere göre, iki ülke terörle mücadelenin devam ettiğini ve operasyonların güçlendirileceğini belirtti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA