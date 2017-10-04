'Rusya ve Taliban iletişim içerisinde'

Afganistan'da ABD işgaline karşı eylemler düzenleyen Taliban hareketi ile Rusya arasında bağlantı olduğuna dair işaretler olduğu açıklandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Rusya ile Taliban hareketinin iletşim içerisinde olduğunu belirtti.

ABD daha önce Rusya'nın Taliban hareketini silahlandırdığını iddia etmişi bu iddia Rusya tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı.