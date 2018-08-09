Rusya ve Ukrayna arasındaki bağlantıyı sağlayan demiryolu hattı kesilecek

Rusya ile Ukrayna arasında en çok kullanılan kara yolu taşımacışığı olan tren hattının kesilmesi Ukrayna'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Rus vatandaşı için büyük sorun teşkil edeceği ön görülüyor.

Ukrayna il Rusya arasındaki bu demiryolundan geçen para 2017'de 1.4 milyar dolar yaklaşık 2018'in son çeyreğinde 300 milyon dolar. Bu durumdan endişeli olan iki ülkede çalışan işçiler yolcuların can ve mal güvenliğinin olmayacağı endişesi ile bu yolu kullanmayacaklarını bildirdiler.

013 yılında, 5.1 milyon yolcu, Rus-Ukrayna sınırını geçmek için trenleri kullandı. Son yıllarda yolcu trafiği önemli ölçüde azalma olsada son bir senede bir milyon insan demiryolu taşımacılığına ihtiyaç duydu.