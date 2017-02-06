ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Rusya açıklaması
ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence, ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların Ukrayna başta olmak üzere uluslararası arenadaki tavırlarına bağlı olacağını bildirdi.
- DHA
Pence ABC TV kanalında yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmeye devam etmesi halinde yaptırımlar uygulanmaya devam edecek mi?" sorusuna, "Bu soruya yanıtı önümüzdeki aylarda alacağız. Tüm bunların Rusya'nın tavrındaki değişikliklere bağlı olacak" şeklinde yanıt verdi.
Pence, "ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ABD idaresinin önceliğinin IŞİD terör örgütüyle mücadele olduğunu herkese anlattı. Rusya da IŞİD ile mücadele konusunda ilgili. Eğer işbirliği imkanımız varsa Trump'ın ilişkilerin düzelmesi için imkanları değerlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.
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