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Rusya, yılın ilk çeyreğinde mühimmat yüklemesini beklenenden hızlı tamamladı

Rusya savunma endüstrisi, yılın ilk çeyreğinde ülkenin silahlı kuvvetlerine yaptığı mühimmat teslimatını beklenenden hızlı tamamladı.

  • star.com.tr
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov, Xinhua ajansının aktardığına göre, savunma endüstrisinin, yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha hızlı bir şekilde mühimmat teslimatını tamamladığını açıkladı.

Yılın ilk üç ayında Rus Hava Kuvvetleri 20'si yeni, 4'ü onarım olmak üzere toplam 24 uçak; 30'u yeni, 3'ü onarım olmak üzere 33 helikopter; 3 radar istasyonu ve çeşitli kapasitelerde 4 binden fazla uçak bombası teslim aldı.

Donanma ise bakımı yapılan stratejik denizaltı füzesi Tula'nın yanı sıra 3 gemi, tali destek gemisi, 2 helikopter ve 46 kalibre kruz füzeleri teslim aldı.

Bunlara ek olarak kara ve hava indirme birliklerine ise zırhlı off-road araçları, iletişim ekipmanları, hava savunma füze sistemleri, paraşütler ve dronelar teslim edildi.

Savunma Bakan Yardımcısı Borisov son olarak, "Stratejik Füze Kuvvetlerimiz, modern silah ve mühimmatlarla donatılmaya devam ediyor." dedi.

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