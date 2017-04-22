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Rusya'da 2 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Rusya'nın Güvenlik Servisi, Kafkasya'nın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ mensubu 2 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

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Rusya'nın Güvenlik Servisi Kafkasya'nın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ mensubu 2 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Kafkasya'nın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerin, saldırı planı içersinde olduğu belirtildi. Rusya Ulusal Anti Terörizm Komitesinden yapılan açıklamada operasyonların dün gece Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde yürütüldüğü kaydedildi. Polis memurlarının, militanların aracını durdurmak istemesi üzerine, militanların ateş açtığı ve operasyonların bu nedenle başladığı belirtildi. Açıklamada, "Arabadaki militanlar, otomatik silahla ateş etmeye başladıktan sonra kaçmaya çalıştı. İki suçlu, misilleme ateşi ile öldürüldü. Militanlardan biri DEAŞ eğitim kamplarındaki lider ve Rusya'ya terör eylemlerini gerçekleştirmek için geri döndü, diğeri ise DEAŞ'ın aktif üyesi" denildi. 

Ayrıca Rusya Güvenlik Servisi, militanların aracında bomba imalatı bileşenleri, otomatik bir silah, bombalar, patlayıcı, pnömatik bir silah buldu. Federal Güvenlik Servisi, resmi İnternet sitesinde bulunan patlayıcı cihazların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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