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Rusya!da 40 bin yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen bir tayın tamamen korunmuş fosili bulundu

Rusya’nın Sibirya bölgesinde 40 bin yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen bir tayın tamamen korunmuş fosili bulundu.

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Siberian Times'ın haberine göre, bilim insanları, Rusya Federasyonu'na  bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan ve “cehennem ağzı” olarak da  bilinen Batagai Çukuru'nda bir tayın tamamen korunmuş fosiline ulaştı.
 
Mamut Müzesi Başkanı Semyon Grigoryev, öldüğünde yaklaşık üç aylık  olduğunu tahmin ettikleri tayın fosilinin, donmuş toprak sayesinde tamamen  korunmuş olarak bulunduğunu ifade etti.
 
Çukurun 30 metre derinliklerinde bulunan tayın, 40 bin yıl önce  yaşadığının sanıldığını belirten Grigoryev, "Tayın tam olarak ne zaman yaşadığını  toprak örnekleri üzerinde yapılacak incelemelerin ardından bildireceğiz." dedi.
 
Tayın fosilinde herhangi bir yara izine rastlanmadığına dikkati çeken  Grigoryev, "İç organlarının yanı sıra koyu kahverengi tüyleri, kuyruğu ve yelesi  de korunmuş." açıklamasında bulundu.

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