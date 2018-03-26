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Rusya'da 64 kişinin öldüğü yangın böyle başladı

Rusya'da 64 kişinin öldüğü yangının başladığı anlar ve yaşanan paniğe ait görüntüler ortaya çıktı.

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Rusya’nın Kemerovo şehrinde 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının başladığı anlar ve yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı. Alışveriş merkezinin en üst katında bulunan sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetmişti. Görüntülerde alevlerin yükselmesiyle ortalık bir anda toz duman oluyor. İnsanlar da panik içinde kaçışmaya başlıyor.

Adeta can pazarının yaşandığı alışveriş merkezinde bazı insanlara halen ulaşılamadı.

 

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