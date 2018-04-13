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Rusya'da Baltık Deniz Filosu'na ait helikopter düştü

Rusya’da Baltık Deniz Filosu'na ait olan Ka-29 tipi helikopter eğitim sırasında Baltık denizine düştü. Helikopterdeki 2 pilot hayatını kaybetti.

  • İHA
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Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad şehrinde askeri helikopter düştü. Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan helikopterle irtibatın kesilmesinin ardından düştüğü bildirildi. Helikopterdeki mürettebattan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Rusya Federasyonu Baltık Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Baltık Denizi'nde gece uçuşu testleri yapılıyordu. Uçuş yapan Ka-29 helikopteri denize düştü, helikopter içindeki iki pilot öldü. Uçuş basit hava koşullarında yapılıyordu." ifadeleri yer aldı.

Rusya Araştırma Komitesi, kazanın sebebini araştırıyor.

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