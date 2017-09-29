Rusya'da bir asker 3 silah arkadaşını öldürdü

Rus haber sitesi Sputnik'in geçtiği habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Amur Bölgesi’ndeki poligonda, planlı gece silah eğitimi sırasında askerlerden biri, sırasını bekleyen gruba yönelik ateş açtı. Olay sonucu subay ve 2 er ölümcül yaralar aldı. İki er daha kaldırıldıkları hastanede gereken tıbbi yardımı aldı” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, ateş açan asker olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Açıklamada, “Komutanlık, güvenlik güçleriyle ortaklaşa askerin yakalanması amacıyla arama çalışmalarını başlattı” dendi.

Bakanlık, askerin saldırganlığına sebep olarak, sinir dahil çeşitli tahminler üzerinde durulduğunu da sözlerine ekledi.