Rusya'da bir asker 3 silah arkadaşını öldürdü

Rusya’nın Amur bölgesinde bir askerin, 3 silah arkadaşını öldürüp 1'ini yaraladıktan sonra kaçtığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amur bölgesinde görev yapan bir asker, atış sahasında bulunan diğer askerlerin üzerine otomatik silahla rastgele ateş etti.

Olay sonucu 1 subay ve 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Saldırıyı düzenleyen asker olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.