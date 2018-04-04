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Rusya'da bir AVM yangını daha meydana geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir AVM'de yangın çıktı. 1 kişi hayatını kaybetti.

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Moskova'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
 
Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
 
Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan bir AVM'de daha yangın çıkmış, birçoğu çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Ayrıntılar geliyor...
 
(Habertürk)

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