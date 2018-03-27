Rusya'da bir AVM'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edildi

<p> Rusya Devlet Başkanı Putin, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, pazar günü Kemerovo kentindeki Zimnyaya Vishnya alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden 64 kişi için ulusal yas ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.</p>
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