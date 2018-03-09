Rusya'da çantanın içinden 54 adet tam 27 çift insan eli çıktı
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir nehrin kenarında bulunan çantanın içinden 54 adet tam 27 çift insan eli çıktı. Korkunç manzara ile ilgili bir kaç teori ortaya atılırken polis konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.
Rusya'da bir poşete sarılı 27 çift insan eli bulundu. Çin sınırına yakın, Sibirya'daki Habarovsk şehrinde bulunan 27 çift elin gizemi henüz çözülemedi.
RUSYA'DA NEHİR KIYISINDAKİ ÇANTANIN İÇİNDE 27 ÇİFT İNSAN ELİ
Bir nehrin kıyısında bulunan ellerin sırrı ile ilgili bir kaç teori ortaya atıldı ancak polis bunları doğrulamış değil. Balık avlanan popüler bir lokasyonda bulunan çantayı bulan polis memuru, çevrede başka şüpheli bir şeye rastlamadığını söyledi.
TEORİLER DOĞRULANMIŞ DEĞİL
Eller ile ilgili teorilerden biri hırsızlık sonucu kesildikleri olurken diğeri ise hastanedeki ölü bedenlerden kesildikleri yönünde. Başka bir iddia ise ceetlerden vücut parçaları çalan hırsızların, vücutların kime ait olduğunun tespit edilmesini önlemek için elleri kestiği yönünde.
ELLERİN YANINDA HASTANE EKİPMANLARI BULUNDU
Kalıntıların yanında tıbbi bandajlar ve hastanelerde kullanılan ayakkabı galoşları bulundu. Polis konu hakkında yorum yapmayı reddetti.
(Milliyet)
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