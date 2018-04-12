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Rusya'da Federatsiya isimli uzay gemisinin yapımında sona yaklaşıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın aya uzay gemisi gönderme programının kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

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Putin, Rusya'da her yıl 12 Nisan'da kutlanan Kozmonot Günü nedeniyle başkent Moskova'da yeniden inşa edilen ve ilk Rus kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıktığı gemi Vostok-1'in de bulunduğu 'Kosmos' isimli havacılık ve uzay merkezini ziyaret etti.

Merkezde kozmonotlarla bir araya gelen Putin, Rusya'nın Ay Programının hayata geçirilmesi hususunda 2030'a kadar bir süre tanındığını hatırlatarak Ay'da yapılacak çalışmalarda kullanılacak 'Federatsiya' isimli uzay gemisinin inşası çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti.

Öncelikle Ay'ın yörüngesine ulaşacaklarını, orada bir uzay istasyonu kuracaklarını, ardından modülün Ay'a ulaştırılacağını anlatan Putin, Ay Programının uygulanması ile ilgili kuşku olmadığını kaydetti.

Putin, "Etkin bir şekilde çalışacağız ve bu programı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği'nde 12 Nisan 1961'de Yuri Gagarin, Vostok-1" isimli uzay gemisi ile uzaya çıktı ve dünya yörüngesinde turunu tamamladı. Gagarin, uzaya çıkan ilk insan oldu ve uzay çağını başlattı.

 

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