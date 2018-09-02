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Rusyada jeolojik keşif uçuşu yapan helikopter düştü

Rusya'nın İrkutsk şehrinde 3 kişinin bulunduğu bir helikopterin düştüğü belirtildi

  • İHA
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Rusya'nın İrkutsk şehrinde Mi-8 helikopteri düştü. Kule’nin helikopterle iletişim kuramadığı belirtilirken helikopterin, Ust-Kuta bölgesinde jeolojik keşif için uçtuğu bildirildi. Henüz yeri tespit edilemeyen helikopterde 3 kişinin bulunduğu öğrenildi.
 
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
 

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