Rusya'da kırmızı alarm! Dışişleri binası boşaltıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Moskova'daki binasındaki çalışanların, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan telefon ihbarıyla bomba tehdidine karşı tahliye edildiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye konusunda gerilim yaşayan Rusya'da kırmızı alarm verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı binası boşaltıldı.
Rusya Federasyonu'nda kırmızı alarm verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Sputnik
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