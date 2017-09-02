Rusya'da küçük bir uçak düştü: 2 ölü
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında An-2 isimli küçük bir uçak düştü.
- star.com.tr
Moskova yakınlarındaki Balaşiha'da yapılan bir gösteri sırasında düşen uçaktaki 2 pilotun da hayatını kaybettiği öğrenildi. Uçak, gösteriyi izlemeye gelenlerin gözleri önünde yere çakıldı.
Polis kaynakları düşen uçaktaki iki pilotun da hayatını kaybettiğini doğruladı.
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