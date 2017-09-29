Rusya'da muhalefet lideri Alexei Navalny gözaltına alındı
Rusya'da muhalefet lideri ve aynı zamanda yolsuzluklarıyla tanınan Alexei Navalny'nin gözaltına alındığı bildirildi.
AFP haber ajansına göre Rus muhalif lider Alexei Navaly'nin Moskova'da gözaltına alındığı bildirildi.
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