Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'da son 120 yılın en soğuk gecesi

Rusya'da hava tahmin merkezi Fobos, 6 Ocak'ı 7'sine bağlayan gecenin meteorolojik verilere göre başkent Moskova'da sadece bu kışın değil, son 120 yılda kaydedilen en soğuk gecenin yaşandığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hava tahmin merkezi temsilcisinin Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Moskova'nın VDNH bölgesinde hava sıcaklığının eksi 29,9'a, Klin ve Dmitrov kentlerinde de eksi 33,4'e kadar düştüğünü ifade etti.

Fobos'un verilerine göre önümüzdeki Pazar gününden itibaren hava yavaş yavaş ısınmaya başlayacak ve gelecek hafta içinde de bu eğilim devam edecek.

Fobos temsilcisi açıklamasında "Dün gece, son 120 yılın en soğuk gecesi oldu. Ancak tarihte kaydedilen Moskova'nın en soğuk gecesi 130 yıl önce, 1881 yılında tespit edildi. O gece hava sıcaklığı -35'e düşmüştü" dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Irak dönüşü Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Irak dönüşü Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Karda ve buzda yürümenin püf noktaları

Karda ve buzda yürümenin püf noktaları

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA