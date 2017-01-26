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Rusya'da termik santralde patlama

Rusya'nın Penza şehrinde termik santralde meydana gelen patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti.

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TASS haber ajansının haberine göre Rusya'nın Penza kentinde termik santralde patlama gerçekleşti. Olayda en az 1 kişinin öldüğü bildirildi.
 
Patlamanın 600 metrekarelik bir alanda etkili olduğu açıklandı. Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, patlamanın kaynak çalışmaları sırasında meydana geldiği ve patlama sonrası santraldeki turbo jeneratörlerden birinin devre dışı bırakıldığı bildirildi.

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