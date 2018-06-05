Rusya'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 militan gözaltına alındı

Rusya’nın Suriye’de DEAŞ’a karşı başlattığı operasyonlardan sonra örgüt Moskova ve Petersburg başta olmak üzere bazı şehirlerde terör saldırıları düzenlemiş bazı girişimler ise istihbarat sayesinde engellenmişti. Örgütün Rusya genelinde örgütlenmesine karşı çalışma yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), DEAŞ’ın militan kazandırmaya yönelik en önemli kanalını yok etti. Krasnoyarsk’ta uzun süredir takip edilen 11 kişilik Kırgızistan uyruklu militanlar, örgüte katılmaya yönelik vaazların ve propagandaların bulunduğu CD’ler, kitaplar ve video kliplerin olduğu görüntüleri kullanıyordu. Örgüte kazandırılan kişiler ise daha sonrasında Afganistan ve Suriye’ye gönderiliyordu. Yapılan büyük operasyonun ardından gözaltına alınan militanların sorgusunun devam ettiği, örgütün diğer uzantılarına yönelik zincirleme operasyonların yapılabileceği öğrenildi.