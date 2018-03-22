Rusya’da terör örgütü PKK-PYD/YPG için ilk kez 'terör' tanımı kullanıldı
İstanbul’da 3 Nisan'da yapılacak Türkiye, Rusya, İran liderleri zirvesine sayılı gün kala, Moskova ilk defa terör örgütü PKK ve Suriye kuzeyinde PYD/YPG oluşumu hakkında “DEAŞ modelinde terör örgütü” tanımını yaptı. Kremlin'e bağlılığıyla bilinen Rusya Federal Haber Ajansı, yayımladığı makelede terör örgütü PKK ve Suriye uzantıları PYD/YPG için terör örgütü ifadesi kullanıldı.
Moskova'nın terör örgütü PKK-PYD/YPG konusunda 'terörist' ifadesine Kremlin yönetimine yakınlığı ile bilinen Rusya Federal Haber Ajansı tarafından yayınlanan makalede dile getirildi.
TERÖRİSTLER SURİYE HALKINA AİT KAYNAKLARI SÖMÜRMEYE ÇALIŞTI
Rusya'nın Türkiye tarafından yürütülen "Zeytin dalı" harekatına neden destek verdiğine de ışık tutan analizde, terör örgütü PKK-PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde normal yerel yönetimler oluşturmak yerine, Suriye halkına ait doğal kaynakları acımasızca sömürmeye çalıştığı ifade edildi.
TERÖRİSTLER YÜZÜNDEN 1.5 MİLYON SURİYELİ EVLERİNDEN KAÇTI
Haberde, "Yerel halk üzerinde uyguladıkları baskı terör örgütü faaliyetleriyle eş değer" ifadesiyle terör örgütü PKK-PYD/YPG baskısı nedeniyle 1.5 milyon Suriyelinin evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığı ifade edildi.
SONLARI HÜSRAN OLMUŞTUR
Haberde "Ama bu tür oluşumların sonu her zaman hüsran olmuştur. Tıpkı 17'ci yüzyılda İngiliz ve Fransızların Amerika'yı İspanyollardan ele geçirmek için Karayip Denizinde Tartuga korsanlarını icat ettikleri gibi. Bunların adı üzerinde korsan" denildi.
(Hürriyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.