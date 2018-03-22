Rusya’da terör örgütü PKK-PYD/YPG için ilk kez 'terör' tanımı kullanıldı

Moskova'nın terör örgütü PKK-PYD/YPG konusunda 'terörist' ifadesine Kremlin yönetimine yakınlığı ile bilinen Rusya Federal Haber Ajansı tarafından yayınlanan makalede dile getirildi.



TERÖRİSTLER SURİYE HALKINA AİT KAYNAKLARI SÖMÜRMEYE ÇALIŞTI



Rusya'nın Türkiye tarafından yürütülen "Zeytin dalı" harekatına neden destek verdiğine de ışık tutan analizde, terör örgütü PKK-PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde normal yerel yönetimler oluşturmak yerine, Suriye halkına ait doğal kaynakları acımasızca sömürmeye çalıştığı ifade edildi.



TERÖRİSTLER YÜZÜNDEN 1.5 MİLYON SURİYELİ EVLERİNDEN KAÇTI



Haberde, "Yerel halk üzerinde uyguladıkları baskı terör örgütü faaliyetleriyle eş değer" ifadesiyle terör örgütü PKK-PYD/YPG baskısı nedeniyle 1.5 milyon Suriyelinin evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığı ifade edildi.



SONLARI HÜSRAN OLMUŞTUR



Haberde "Ama bu tür oluşumların sonu her zaman hüsran olmuştur. Tıpkı 17'ci yüzyılda İngiliz ve Fransızların Amerika'yı İspanyollardan ele geçirmek için Karayip Denizinde Tartuga korsanlarını icat ettikleri gibi. Bunların adı üzerinde korsan" denildi.



(Hürriyet)