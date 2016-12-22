Rusya'da vücut losyonu içerek ölenlerin sayýsý 62'ye yükseldi

Yerel basýnda çýkan haberlere göre, ülkenin 6. büyük kenti Ýrkutsk'ta içinde alkol bulunan vücut losyonunu içerek yaþamýný yitirenlerin sayýsý 62'ye çýkarken, 40 kiþinin tedavisi sürüyor.

Kremlin Basýn Merkezinden yapýlan açýklamada, Devlet Baþkaný Putin'in alkol içeren ürünlerin satýþýyla ilgili daha sýký önlemler alýnmasý konusunda gerekli talimatlarý verdiði bildirildi. Alkol içeren parfüm, losyon ve temizlik ürünlerinin satýþýyla ilgili daha sýký yasalarýn getirileceði belirtilen açýklamada, bu tür ürünlerin etiketleriyle ilgili de yeni düzenlemelerin yapýlacaðý kaydedildi.

Açýklamada ayrýca içki kaçakçýlarýna yönelik daha sert cezalarýn uygulanacaðýna iþaret edildi.

Rusya Soruþturma Komitesi, þiþesinin üstünde "dahili kullaným için deðildir" uyarýsýnýn yer almasýna raðmen losyonun alkollü içecek gibi kullanýldýðýný açýklamýþtý.

Olayla ilgili baþlatýlan soruþturmada, losyonda etil alkol yerine metanol kullanýldýðý tespit edilmiþti. Soruþturma çerçevesinde losyonun satýþýyla baðlantýlý bazý kiþilerin gözaltýna alýndýðý kaydedilmiþti.