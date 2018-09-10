Rusya'da yabancı film gösterimlerine kota geliyor
Rusya Kültür Bakanlığı, ülke genelinde Rus sinemasına desteğin arttırılması amacıyla sinema salonlarında yabancı sinema gösterimine kota getiriyor.
- İHA
Rus basınında çıkan habere göre Rusya’da yabancı sinemaların gösterimine kota getiriliyor. Buna göre ülkede yabancı filmlerin dağıtımını yapan şirketler daha çok devlete vergi ödeyecek. Yabancı filmlerin dijital satışlarına bandrol ücretleri ilave edilerek daha maliyetli olması sağlanacak. Bundan sonra Rusya’da hizmet gösteren tüm sinema salonlarında aylık toplam film gösterimlerinin ancak yüzde 35’i yabancı film olabilecek. Sinema salonlarının yöneticileri kotadaki sinemaları kendileri kiralayıp gösterime sunabilecek. Fakat kotanın üstünde gösterim yasaklanacak. Taslak yasaya göre bu kuralları ihlal eden sinema salonlarının işletmecilerine 200 bin ruble veya 5 bin dolar para cezası kesilecek.
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