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Rusya’da yanan AVM’nin müdürü ve güvenlik görevlisi tutuklandı

Rusya'da yanarak 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM'de, alışveriş merkezinin müdürü ve bir güvenlik görevlisi tutuklandı.

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Rusya'nın Kemerovo kentinde “Zimnya Vişnya” alışveriş merkezinde yaşanan yangın faciasıyla ilgili Zavodski Bölge Mahkemesi idari kadrodan 2 kişiyi tutuklama kararı aldı. Mahkeme, alışveriş merkezinin müdürü Nadejda Suddenok’un 25 Mayıs'a kadar 2 ay süreyle tutuklanmasına karar verdi. 

Mahkeme, güvenlik uyarı sistemini kapatılmasından sorumlu güvenlik görevlisi Sergey Antyuşin'in ise bir sonraki mahkemeye kadar tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi. Olayda sorumlu tutulan 3 kişinin daha mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor. 

Kemerova'daki 4 katlı alışveriş merkezinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen yangında, 41'i çocuk toplam 64 kişi hayatını kaybetmişti.  

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