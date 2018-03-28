Rusya’da yanan AVM’nin müdürü ve güvenlik görevlisi tutuklandı

Rusya'nın Kemerovo kentinde “Zimnya Vişnya” alışveriş merkezinde yaşanan yangın faciasıyla ilgili Zavodski Bölge Mahkemesi idari kadrodan 2 kişiyi tutuklama kararı aldı. Mahkeme, alışveriş merkezinin müdürü Nadejda Suddenok’un 25 Mayıs'a kadar 2 ay süreyle tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, güvenlik uyarı sistemini kapatılmasından sorumlu güvenlik görevlisi Sergey Antyuşin'in ise bir sonraki mahkemeye kadar tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi. Olayda sorumlu tutulan 3 kişinin daha mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor.

Kemerova'daki 4 katlı alışveriş merkezinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen yangında, 41'i çocuk toplam 64 kişi hayatını kaybetmişti.