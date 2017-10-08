Rusya'da yangın: 3 bin kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Sindica Alışveriş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çıkan yangında 3 bin kişinin alışveriş merkezinden tahliye edildiğini bildirdi. Yetkililer yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını belirtirken, otoparktaki bazı araçların yangın nedeniyle patladığını bildirdi.