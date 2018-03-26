Rusya'daki AVM yangınında ölü sayısı 53'e yükseldi

Rusya’nın Kemerovo şehrinde bulunan 'Zimnyaya Vişnya' adlı alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında en az 53 kişi hayatını kaybetti. 53 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini Sputnik'e konuşan bir kaynak verdi.

650'den fazla kurtarma görevlisinin müdahale ettiği yangınla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bazı kişilerin alevlerden kaçmak için camlardan atladı.

Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı. Hayatını kaybedenlerin de çocuk oyun bölümünde oldukları aktarıldı.

(Sputnik)