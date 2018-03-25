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Rusya’daki AVM’de yangın: En az 4 çocuk öldü

Sibirya bölgesinde yer alan Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 4 çocuk öldü.

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Rusya bugün yürekleri dağlayan bir habere sahne oldu. Sibirya bölgesindeki Kemerovo’da yer alan Zimnyaya Vişnya alışveriş merkezinde yangın çıktı.

En az 4 çocuk öldü, 9 kişi de yaralandı.

(Milliyet)

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