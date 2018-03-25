Rusya’daki AVM’de yangın: En az 4 çocuk öldü

<p> Rusya bugün yürekleri dağlayan bir habere sahne oldu. Sibirya bölgesindeki Kemerovo’da yer alan Zimnyaya Vişnya alışveriş merkezinde yangın çıktı.</p> <p> En az 4 çocuk öldü, 9 kişi de yaralandı.</p> <p> <strong>(Milliyet)</strong></p>
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